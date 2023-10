Le pagelle di Leao: due assist decisivi. Quando si sveglia lui...

"Quando si sveglia lui ruggisce il Milan", scrive così la Gazzetta dello Sport sulla prestazione di Rafa Leao. E' lui a portare i due gol rossoneri, con l'assist prima per Pulisic e per Okafor poi. Per la rosea la prestazione del portoghese è da 7 in pagella. Anche Corriere dello Sport condivide il voto con la Gazzetta, mentre per Tuttosport è un Leao da 8 in pagella.