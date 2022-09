Le pagelle di Leao: è sempre il più pericoloso del Milan

MilanNews.it

Rafael Leao è l'uomo del momento in casa Milan ed è sicuramente il giocatore più pericoloso dei rossoneri, anche quando la squadra è sottotono dal punto di vista offensivo come ieri contro il Salisburgo. Questi i voti delle principali testate al portoghese. La Gazzetta dello Sport non è convintissima e dà 6, per essere stato poco coinvolto. Tuttosport e il Corriere dello Sport, invece, danno 6.5 e mettono in rilievo la pericolosità del calciatore. Anche TMW concede un 6.5 al portoghese: "Le solite accelerazioni, qualche volta si incaponisce nel provare la giocata contro due avversari, ma firma l'assist del gol di Saelemaekers con un piattone intelligente. Rischia di determinare con il palo all'ultimo minuto, ma il suo tiro non era in porta".