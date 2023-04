Le pagelle di Leao: giocata alla Diego a casa di Diego. Il gol è suo almeno al 95%

Fonte: tuttomercatoweb.com

Chi se non Rafael Leao poteva essere l'uomo in più del Milan nei quarti di finale contro il Napoli? I rossoneri pareggiano 1-1 al Maradona, approdano in semifinale e per La Gazzetta dello Sport il portoghese è da 8: "Leao meravigliao. Una discesa fantastica che replica, o forse supera, quella di Diaz all'andata. Se vuole è il top. Resta il dubbio rigore". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Il gol è suo al 90%, forse anche di più. Quello sprint da 70 metri, saltando tre uomini, è una giocata alla Diego, a casa di Diego". Leggermente più basso il 7,5 che gli assegna il Corriere dello Sport: "È una serata di luna buona. Decide la partita con tre azioni: il rigore procurato, il gol di Giroud, che è suo almeno al 95% e il recupero pazzesco in area su Lozano, malgrado rischi il rigore. Nella ripresa è un po' più cauto". Torna a premiarlo con un 8 invece Tuttosport: "Non fai in tempo a notare la leggerezza negli appoggi che regala il break del rigore e, nel finale, la irresistibile volata per servire a Giroud l'assist decisivo. In mezzo la chiusura, con brividi, su Lozano. Dopo il campionato, il Maradona lo esalta anche in Champions". D'accordo sulla valutazione pure MilanNews: "Un alieno al Maradona, fa un’azione... alla Kakà. 78 metri palla al piede, con lucidità apre in due il Napoli e poi serve a Giroud la palla del gol dello 0-1. Crolla nel finale, a furia di strappare e anche di correre all’indietro. Il contatto con Lozano, dopo i replay, era da rigore. Ma va bene così". Infine è da 9 per TMW: "Fa due cose nel primo tempo, tutte fondamentali: si procura un rigore e si inventa un coast to coast da vedere e rivedere che porta al gol di Giroud. Hombre del partido".