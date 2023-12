Le pagelle di Leao: innesca l'azione del pareggio ma che occasione ha sprecato prima

Partita con alti e bassi per Rafael Leao. Nonostante l'assist per l'1-1, l'attaccante del Milan sbaglia diverse palle gol nella notte di Newcastle. "Voto complesso - scrive la Gazzetta dello Sport -. Meno: spreca una palla gol e manda una chance XXL sul palo. Fase difensiva? Mah, a a volte fa obiezione di coscienza. Pro: il cross dell’1-1, che cambia la partita". "Paga la forma fisica precaria - l'analisi di Tuttosport -. Sprecone in almeno in un paio di occasioni. E quel palo nel finale...rivedibile". Prestazione positiva per il Corriere dello Sport: "Avrà gli incubi per quel palo a dieci minuti dalla fine. Innesca l’azione del pareggio".

Questo il commento di TMW: "Il portoghese vivrà il Newcastle come un incubo. Se all'andata sprecò un gol praticamente fatto, tentando un improbabile colpo di tacco, stavolta schianta sul paloun contropiede da manuale, riportando alla mente un Niang di 11 anni fa a Barcellona. Fortuna che Chukwueze ha poi segnato il gol decisivo".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Milannews.it: 6