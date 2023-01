Le pagelle di Leao: l'unico a creare pericoli all'Inter ma si accende a intermittenza

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gara a corrente alternata per Rafael Leao. L'attaccante del Milan prova in diversi frangenti a rendersi pericoloso ma non è continuo nel match. "Pregi: è l’unico che faccia venire un po’ di tachicardia all’Inter - scrive la Gazzetta dello Sport -. Due tiri, altri tentativi, un cross a Giroud. Difetti: accende un po’ e molto spegne". Questo il commento di TMW: "Quando accelera fa sempre paura ed è quello che più si avvicina ad impensierire Onana. Il problema per il Milan è che lo fa decisamente troppo poco nell'arco dei 90' e mai con la giusta cattiveria". "Il più pericoloso - è il commento di Milannews.it - crea ansia e apprensione negli avversari in diverse occasioni, ma si intestardisce troppo nella conclusione personale dalla distanza. Non riesce ad incidere come vorrebbe e come potrebbe".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Milannews.it: 5,5