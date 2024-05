Le pagelle di Leao: la risposta a qualche mugugno sta tutta nella sgroppata in cui semina gli avversari

Forse l'esclusione dal primo minuto ha fatto bene a Rafael Leao, trascinatore del Milan nel rotondo 5-1 inflitto al Cagliari a San Siro. Subentrato dalla panchina, il portoghese fa tremare subito la traversa: più sfortuna che gol sbagliato. Poi serve a Pulisic l'assist per il 2-0 e la chiude con una galoppata di 50 metri.

È rotondo l'8 in pagella del Corriere dello Sport: "Dopo l’esclusione clamorosa si presenta nella ripresa con una traversa. La risposta a qualche mugugno sta tutta nella sgroppata in cui semina avversari e serve l’assist per la rete di Pulisic. Nel finale sigla la quarta rete del Milan. Devastante".

Più parchi, sebbene si parli di voti alti, La Gazzetta dello Sport con 7,5: "Un tempo a guardare, poi rimette i pattini e sfreccia che è una bellezza: attacca la porta (traversa), inventa per Pulisic, segna un gran gol". E sulla stessa linea Tuttosport: "Una traversa, un assist, un gol pazzesco… cosa gli si può chiedere di più?"

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

MilanNews: 7,5