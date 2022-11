Le pagelle di Leao: la squadra con lui cambia di ritmo

Fonte: tuttomercatoweb.com

Entra ed ancora una volta brilla con il Portogallo di Fernando Santos. Rafael Leao è da 6,5 contro l'Uruguay per La Gazzetta dello Sport: "Pronti, via, persa. Brutta serata? Ma no, non incide come in altre sere milanesi, ma la squadra con lui cambia ritmo e chiude la partita". Stesso voto per il milanista anche dal Corriere della Sera, mentre sono più basse le valutazioni degli altri quotidiani, a partire dal Corriere dello Sport e da Tuttosport, che gli assegnano un 6: "La variabile impazzita di questo Portogallo. Un po' solista, un po' corpo estraneo". Infine è da 6 anche per TMW: "Si vede poco, ma riesce comunque ad aiutare la squadra nel momento di maggiore sofferenza".

I voti

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5