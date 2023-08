Le pagelle di Leao: non segna ma fa segnare Theo. Immancabile, incontenibile

Non avrà segnato ma ha partecipato eccome allo show di San Siro. Rafael Leao, nuovo 10 rossonero, si è reso protagonista di una grande partita. Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport: "Meteo Serie A annuncia: c’è aria di grandine. Rafa per ora è lampi: l’assist per Theo, i dribbling, un tiro. Se diventa continuo e deciso, in bocca al lupo a tutti". "Quando parte, è infermabile - riporta Tuttosport - Schuurs lo ricorderà a lungo. Peccato che in area di rigore sia ancora poco cattivo. È lo step da compiere quest’anno. Okafor (22’ st) 6 Quando entra, la gara è di fatto finita". Sulla falsariga anche il commento di TMW: "Immarcabile, incontenibile. Va via praticamente sempre ai diretti marcatori, gli avversari lo raddoppiano ma non basta. Rispetto a Bologna resta più largo ma crea ugualmente scompiglio. L'assist per Theo conferma un'intesa ormai collaudata, il pestone di Schuurs (con tanto di rigore conquistato) chiude la sua partita".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7,5