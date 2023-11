Le pagelle di Leao: notte da stella, così è un top assoluto. Partita da paradiso

vedi letture

Era l'uomo del momento negativo, lo diventa anche di quello positivo. Rafael Leao è l'MVP di Milan-PSG, gara terminata 2-1, di cui è il vero mattatore. Per La Gazzetta dello Sport merita un 8,5: "Dribbling, gran palla a Giroud e gol da poster: partita da paradiso. Più di tutto: se rientra e resta lucido così, è un top assoluto". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "A furia di ripetergli che si deve svegliare, che queste devono essere le sue partite, ecco il vero Leao, il giocatore che può raggiungere livelli straordinari se solo riuscisse a mettersi in testa quanto è forte. Il gol è una prodezza nella conclusione e nella costruzione, con quello strappo micidiale che manda fuori giri Marquinhos e Hakimi, non proprio due pivelli. Dopo il gol resta su livelli altissimi e, incredibile ma vero, dà un aiuto anche dietro. A 10’ dalla fine, altro scatto micidiale che porta Skriniar al giallo. Partita pazzesca". Leggermente più basso invece il 7,5 che gli assegna Tuttosport, che non ha comunque dubbi sulla sua prestazione: "La serata lo ispira e lo si vede al di là del gol, nato da una sua cavalcata prepotente con rovesciata dopo la conclusione respinta di Giroud. Cerca la verticalità senza esitazioni, attento anche a difendere".

TMW non cambia la valutazione del quotidiano e lo esalta così: "Il giocatore di maggior estro viene fuori nella notte più importante. Finalmente, verrebbe da aggiungere. Si inventa letteralmente il gol dell'1-1 avviando l'azione e completandola con una rovesciata capolavoro. Tiene in costante apprensione i difensori parigini, costringe Skriniar all'ammonizione. Evitabile la reazione stizzita nei confronti dei tifosi dopo la sua rete. Le critiche dopo la partita contro l'Udinese non le ha digerite, ma se non altro lo hanno caricato". Lo premia con un 8 il Corriere della Sera: "Zittisce i critici con la rovesciata del pareggio: splendida. Finalmente una notte da stella, una notte da vero Rafa. Anche per il sacrificio. Così si fa. Ora, continuare". Per MilanNews "ha adosso la voglia di chi sa che deve dimostrare, e lo fa alla grandissima". Per questo è da 8: "Devasta Hakimi negli uno contro uno, mette in crisi la difesa parigina ed è pronto a girare in rovesciata il gol del pareggio che fa esplodere San Siro. Esultanza a zittire le polemiche, ma poi testa ancora sulla partita dove si trova a fare il terzino. Partita clamorosa".

I voti

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8

MilanNews: 8