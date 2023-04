Le pagelle di Leao - Rafa 12 bellezze come Kvara: un alieno che è tornato a sorridere

Fonte: tuttomercatoweb.com

Contro il Lecce la sblocca con un colpo di testa da bomber d'area di rigore e firma poi il raddoppio con una straripante azione offensiva alla... Rafael Leao. Quattordicesimo e quindicesimo gol stagionali, il Milan ha finalmente recuperato il suo miglior giocatore. E il suo sorriso ritrovato è la miglior notizia possibile per tutto l'ambiente rossonero. Voto 7,5. "Un gol di testa, uno in corsa e sono 12 come il rivale Kvara. Quando parte è una bellezza. Se resta così fino ai primi di giugno...", è invece l'analisi de La Gazzetta dello Sport accanto al suo 8 in pagella per l'attaccante portoghese del Diavolo. Stesso giudizio anche sul Corriere dello Sport: "È tornato ad essere devastante. Il 2-0 è l’emblema del suo gioco. Ma fa male anche di testa. E i 12 gol in campionato sono record". "Un alieno a San Siro", sentenzia MilanNews.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

MilanNews: 8