Le pagelle di Leao: risponde ai fischi in coppa con un gol alla... Leao

Un gol e tante giocate. Rafael Leao risponde nel modo migliore alle critiche e alla serata di coppa contro la Roma. "Il suo gol è alla Leao - riporta la Gazzetta dello Sport - dribbling e tiro. Anche il 3-2 di Jovic è ispirato dal suo cross. Una bella risposta alla serataccia di coppa, bilanciata da qualche vuoto". "Il gol è una perla rara - scrive Tuttosport - innesca anche il 2-3. Non riempie la gara di tante cose, ma quelle che fa sono importanti".

Questa l'analisi di TMW: "Risponde alle critiche nella maniera migliore: infilandosi nella difesa neroverde come lama nel burro. Salta avversari come birilli, riaprendola con una mega giocata delle sue. Propizia pure la seconda rete, non lo prendono mai".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7