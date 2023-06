Le pagelle di Leao: si candida alla corona lasciata da Ibra. È il passaggio di consegne

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Rafael Leao torna devastante nell'ultima di campionato. In Milan-Verona, terminata 3-1, il portoghese è da 7,5 per La Gazzetta dello Sport: "La doppietta, l'abbraccio con Ibra: il passaggio di consegne sotto la curva che si illumina di smartphone e canta". Stesso voto per il Corriere della Sera, per il Corriere dello Sport e per Tuttosport: "Due gol, 15 in A e 16 in stagione (record personale), uno per festeggiare il rinnovo e uno per salutare Ibra, candidandosi alla corona lasciata vacante dallo svedese di re del Milan". MilanNews lo premia addirittura con un 8,5: "Non brilla alla prima post rinnovo, perché non ha grandi spazi per partire e, a dire la verità, non è neanche troppo cercato dai compagni. Fino all'85esimo, quando parte dalla mediana e trova il gol con un destro da 25 metri che finisce a fin di palo. Al 92esimo altra perla clamorosa alla Leao: tutti per terra e gol dalla linea. Bellissimo l'abbraccio con Ibra. Il Milan saluta un fuoriclasse, ma ne ha già trovato da tempo un altro, di quelli che magari non brillano per buona parte della partita, ma che poi la decidono con giocate da fenomeno". Infine è da 8 per TMW: "Il rinnovo fino al 2028 lo ha tranquillizzato, dice prima della partita. Pure troppo, se giudichiamo la partita fino all'85'. Poi si accende e non ce n'è per nessuno: due gol, uno più bello dell'altro".

I voti

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

MilanNews: 8,5