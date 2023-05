Le pagelle di Leao - Si lamenta dei compagni, ma è lui il primo a non farsi trovare

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Pioli lo recupera, ma Rafael Leao non è chiaramente al 100%. Nonostante tutto ha una fiammata delle sue dove sfiora il gol. Resta il grande rammarico di averlo perso nelle due sfide più importanti dell'anno. "Un flash del giocatore che è (ma calcia fuori). Per il resto, innocuo. Di testa deve crescere: ha una palla buona, cerca Messias", scrive dell'attaccante portoghese La Gazzetta dello Sport odierna. "Con il dubbio di un fallo mano, la prima volta che trova spazio davanti, affonda in area di rigore e sfiora il palo lungo di Onana. Ma è l’unico lampo dentro 90’ in cui dà l’impressione di essere condizionato dalle scorie del guaio fisico che lo aveva tolto dall’andata. Ad un certo punto si lamenta del poco coinvolgimento dei compagni. Ma è lui per primo a non farsi trovare", gli rimprovera invece il Corriere dello Sport.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

MilanNews: 5,5