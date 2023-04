Le pagelle di Leao: stravince il confronto con Kvara. La Champions passa da lui

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan travolge il Napoli a domicilio con un poker che non lascia spazio a dubbi. Il migliore in campo è senza dubbio Rafael Leao, autore di una doppietta d'autore. La Gazzetta dello Sport lo definisce "ispirato" e poi aggiunge: "Se si diverte, gioca in quartine e terzine". Tuttosport sottolinea: "Finalmente il gol, con una doppietta in stile vecchi tempi". Invece il Corriere dello Sport spiega: "Il sospetto diventa certezza: da lui dipendono i destini Champions del Milan. In tutti i sensi". MilanNews descrive così la sua prestazione: "Dentro i primi 25’ del Milan c’è quello che gli ha chiesto spesso Pioli, ovvero scegliere bene cosa fare. È deciso nella scelta da fare solo davanti a Meret su palla clamorosa di Brahim. Lui prima accarezza il pallone e poi lo scava per metterlo in porta. Manda la partita definitivamente sui binari del Milan con il gol dello 0-3 che è quasi un inedito per lui: controllo, dribbling secco e botta terrificante a incrociare". Infine la valutazione di TMW: "Il ritorno della difesa a 4 riporta il portoghese nel ruolo a lui più congeniale, nella serata in cui sfida Kvaratskhelia. E stravince il confronto: il primo gol è per metà di Diaz, il secondo è tutto suo, potenza e classe come nei tempi migliori. Un delitto sacrificarlo sull'altare della tattica".