Le pagelle di Leao: torna l'asse di fuoco con Theo Hernandez. Ma può fare di più

Anche in una serata bella e tranquilla come quella di ieri per il Milan, Rafael Leao non riesce a mettere tutti d'accordo. Nel match vinto per 3-0 contro il Lecce, affrontato peraltro con la fascia di capitano al braccio, non fornisce una prova negativa come altre volte in stagione ma non risulta neanche tra i protagonisti assoluti.

Il Corriere dello Sport però, esattamente come La Repubblica, lo premia con un bel 7 in pagella: "Capitano per una notte per rispondere alle critiche e per responsabilizzarlo. Si guadagna la punizione che il Milan sfrutta per l’1-0. Sforna l’assist per il raddoppio di Theo Hernandez".

Più severa - insieme ad altre testate - La Gazzetta dello Sport: "Fascia da capitano, lancia Theo verso il 2-0. Non brilla per continuità e perde troppi palloni, ma in fase di non possesso sembra battersi di più". Tra le due visioni, si colloca TMW con 6,5: "Parte sonnacchioso nonostante la fascia da capitano. Alcuni passaggi sbagliati e una marcatura di Dorgu che lo mette in difficoltà. Poi inizia a surfare come sa fare lui e mette a referto l'assist per la rete di Theo, per l'occasione suo vice capitano".

Le pagelle di Rafael Leao

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Il Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Il Corriere della Sera: 6

La Repubblica: 7