Le pagelle di Leao: un guizzo sul finale di primo tempo, ma nella ripresa si spegne

Nonostante il gol segnato quasi allo scadere del primo tempo, la prestazione di Rafael Leao non è stata del tutto convincente. Il Corriere della Sera gli ha infatti assegnato un 5,5: "Parte con un assist, si spegne, si riaccende quando conta: con tempismo, furbizia e cattiveria infila il vantaggio. Poi più nulla". Per La Gazzetta dello Sport la prestazione è stata invece sufficiente, da 6 in pagella: "Decimo gol stagionale, con un guizzo sul finire della prima frazione. Una botta di Casale e un fallo non fischiato lo fanno arrabbiare e lo stimolano. Malino nella ripresa: dalla sua parte non arrivano pericoli".

Lo stesso voto gli è stato assegnato da Tuttosport: "Notte buia, che tuttavia si illumina sul gol, in cui fa valere tutta la sua fisicità su De Silvestri". Piena sufficienza (6,5) e premio di migliore in campo invece da parte de Il Corriere dello Sport: "Partenza sprint. Con la sua velocità crea la prima occasionissima della partita, poi s’ingolfa un po’, ma gli basta uno scatto sul finire del primo tempo per segnare il gol del momentaneo vantaggio del Milan".