Le pagelle di Leao: un paio di opere da esporre alle Belle Arti di Rennes, sempre decisivo

vedi letture

Sempre decisivo, anche quando non segna. Se trova la rete, però, la sua importanza si nota di più. Rafael Leao riacquista il sorriso - che in realtà non si è mai spento - e firma un gol che mancava da novembre, dalla sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

L'attaccante portoghese è il migliore in campo insieme a Ruben Loftus-Cheek nella sfida d'andata dei playoff di Europa League: "Parte largo a sinistra per strapazzare Guéla Doué nell'uno contro uno. A inizio ripresa ritrova anche il feeling con il gol e torna a esultare dopo oltre un mese. Ma è quasi un dettaglio quando gioca così: brillante, catalizzante, decisivo", scrive TMW.

Per MilanNews "illumina la serata di San Siro con giocate di grande classe. Prende una traversa dopo un numero da circo sul marcatore diretto. Il gol del 3-0 è tanto meritato quando bellissimo, sull’asse Theao. Dimostra, ancora una volta, che se parte largo, può demolire chiunque".

Tuttosport invece sottolinea: "Pronti via, prende una traversa dopo un’azione bella, ma quella che porta al 3-0 (in combutta con Theo) è una gioia per gli occhi", mentre La Gazzetta dello Sport chiude così: "Un paio di opere da esporre al museo delle Belle Arti di Rennes. Aiuta pure in difesa".

Tuttomercatoweb.com 8

La Gazzetta dello Sport 8

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 8

MilanNews 8