Le pagelle di Loftus-Cheek: gli alieni sono tra noi. Se sta bene è un giocatore totale

Quando gioca così, mette tutti d'accordo. Ruben Loftus-Cheek è stato il grande protagonista della prima notte di Europa League del Milan. Dopo la retrocessione dalla Champions, i rossoneri vogliono essere protagonisti in questa competizione e hanno messo subito le cose in chiaro ieri, travolgendo il Rennes a San Siro. Un 3-0 netto, senza appelli, con il centrocampista inglese sugli scudi e autore di una doppietta di testa.

I giudizi sono unanimi, tutti i maggiori quotidiani e portali lo premano con un 8. Scrive TMW: "Alle spalle di Giroud sceglie sapientemente gli spazi per disorientare la difesa del Rennes. Giganteggia con la sua fisicità e sblocca la partita con un colpo di testa non banale sul cross dalla trequarti di Florenzi. Il secondo gol è figlio dell'astuzia, al posto giusto al momento giusto". MilanNews invece sottolinea: "Un po’ mezzala, un po’ trequartista, è lui a sbloccare la partita con un colpo di testa perfetto per scelta d’esecuzione e angolazione. Stephan prova a ingabbiarlo e lui si muove per non dare punti di riferimento agli avversari, che fanno fatica. Pronti, via, segna anche il gol del raddoppio, per la sua seconda doppietta a San Siro dopo quella al Bologna".

La Gazzetta dello Sport chiosa: "Un professore di Stanford dice che gli alieni sono tra noi: se sta bene, è un giocatore totale".

