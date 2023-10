Le pagelle di Maignan - L'uscita senza freni su Ekuban gli porta il rosso ma salva un pericolo

Sonnecchia per quasi ottanta minuti, senza avere pane per i suoi denti con un Genoa che non conclude praticamente mai. Poi gli basta una conclusione, deviata, per esaltarsi: miracolo su Dragusin e porta blindata, ancora. A suo modo, Mike Maignan è protagonista anche nel finale, quando abbatte Ekuban per salvare un gol e viene espulso. Salterà la Juve. "L'uscita senza freni porta il rosso ma salva un pericolo. Soprattutto attacca la prolunga per deviare in allungo il tiro di Dragusin... e non era facile. Salterà la Juve", scrive La Gazzetta dello Sport accanto al suo 6,5 in pagella per il portiere francese. "Per settantacinque minuti spettatore al Ferraris poi l’intervento da campione su una conclusione deviata di Dragusin. Entra male su Ekuban e prende rosso diretto", è invece il commento del Corriere dello Sport dinanzi a una insufficienza lieve.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 7

MilanNews: 6,5