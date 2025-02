Le pagelle di Maignan: pasticcio iniziale sull'autogol, lontano dai suoi livelli

Torino-Milan è stata senza dubbio una gara decisa dai portieri, in positivo e in negativo. Se da una parte Milinkovic-Savic ha fatto il fenomeno per i granata, dall'altra Mike Maignan è stato uno dei principali artefici della giornata da incubo dei rossoneri. In avvio ecco un errore determinante, quando rinvia addosso a Thiaw che firma l'1-0 del Toro. Il meraviglioso portiere che ha fatto dimenticare in fretta Donnarumma sembra essere ormai un lontano ricordo.

Tra le valutazioni delle varie testate sportive ci sono notevoli differenze. Si va da un forse eccessivamente generoso 6 di Tuttosport ("Spara addosso a Thiaw e provoca l’autogol su pressione di Sanabria. Avrebbe dovuto calciare diversamente. Nel finale di primo tempo para su Pedersen, subito dopo su Vlasic"), all'estremo opposto rappresentato dal 4 dato da La Repubblica.

In mezzo insufficienze più o meno gravi, come il 5 di TMW: "La combina grossa in apertura, sbagliando l'uscita, calciando addosso a Thiaw e causando l'autogol. Prova a riscattarsi con un paio di buone parate sul finale del primo tempo, ma non basta. L'errore è gravissimo". Stessa valutazione numerica da parte de La Gazzetta dello Sport.

Le pagelle di Mike Maignan

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 6

Il Corriere della Sera: 5,5

La Repubblica: 4