Le pagelle di Maignan - Prenderà anche gol sul suo palo, ma la tiene in vita fino alla ripresa

Mike Maignan ha il merito di tenere il Milan in vita fino al secondo tempo, compiendo una parata prodigiosa prima dell'intervallo. Purtroppo non è irreprensibile in occasione del gol di Lautaro Martinez. "Prenderà anche gol sul suo palo, ma para Barella (ok, non valeva), cancella Dzeko in girata, dice no a Lautaro che vorrebbe il bis", conferma La Gazzetta dello Sport accanto al suo 6 in pagella per il portiere rossonero. "Prodigiosa la reazione di istinto sulla deviazione di Dzeko nel primo tempo. Sfortunato già che colpevole sul gol di Lautaro, che incassa sul suo palo. Nel finale evita una sconfitta peggiore", scrive il Corriere dello Sport per motivare il medesimo voto. C'è addirittura un 7, sulle pagine di Tuttosport.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

MilanNews: 6,5