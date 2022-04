Le pagelle di Mariani: 5,5 unanime. Il gol annullato ai rossoneri farà discutere all'infinito

Fonte: tuttomercatoweb.com

Fino all'episodio del gol annullato a Ismael Bennacer, era stata una partita abbastanza tranquilla per Maurizio Mariani. Quel momento, però, macchia leggermente la prestazione del fischietto di Aprilia, che aveva diretto il derby con personalità, seppur "seminando imprecisioni", come sottolinea Tuttosport. Le proteste del Milan sono "comprensibili, la valutazione lascia dubbi e abbassa il voto", scrive invece La Gazzetta dello Sport. Fischia troppo, quasi tutto, e questo non giova allo spettacolo.

La Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere della Sera 5,5

Tuttosport 5,5