Le pagelle di Mike Maignan: ipnotizza Cuni, lancia Pulisic

I guanti e i piedi di Mike Maignan nella vittoria del Milan contro il Frosinone. Dopo l'errore in Champions League il francese torna Magic, salva tutto su Cuni lanciato a rete e serve il terzo assist della sua carriera al Milan, per il gol di Pulisic. Una prova monstre per Maignan, premiato con la palma di migliore in campo da diversi media. "Sorpreso dalla punizione di Brescianini, altrimenti il voto sarebbe più alto", scrive TMW che gli assegna un bel 7. Addirittura 7,5 per il Corriere dello Sport, che lo definisce provvidenziale. E la parata su Cuni, di fatto, vale come un gol.

I voti:

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5