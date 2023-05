Le pagelle di Origi - Inizio pimpante, poi sparisce. Non è l'attaccante ammirato a Liverpool

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Serata grigia per Divock Origi in Milan-Cremonese 1-1. "L'inizio sembra essere promettente, poi però sparisce con il passare dei minuti e, al di là di una grande conclusione parata da Carnesecchi, dà veramente poco alla squadra. Evanescente e solo un lontano parente di quello ammirato ai tempi del Liverpool", si legge su 'Tuttomercatoweb.com'. Su 'MilanNews' si legge: "Parte bene, Carnesecchi gli disinnesca un bel diagonale mancino e prova anche a schiacciare di testa un bel cross di Saelemaekers, ma prende male il tempo per colpire. Poi va via via spegnendosi fino al cambio. Per 'Tuttosport' s'è visto un belga più pimpante del solito.

Le pagelle di Divock Origi

TMW: 4.5

Gazzetta dello Sport: 5.5

Corriere dello Sport: 5.5

Tuttosport: 5.5

MilanNews: 5.5