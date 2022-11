Le pagelle di Origi: si muove al rallentatore. Il Milan ha nostalgia di Giroud

Fonte: tuttomercatoweb.com

Brusco stop del Milan contro la Cremonese e brutta prova di Divock Origi. L'attaccante rossonero per La Gazzetta dello Sport è da 5: "Una nostalgia di Giroud da avere il magone. Ci prova sempre, ma spreca l'occasione migliore e sulla seconda si fa anticipare". Stesso voto per Tuttosport, che lo boccia così: "Si muove al rallentatore ed è un facile punto di riferimento per gli avversari". Da 5,5 il belga per il Corriere dello Sport, mentre torna a dargli 5 MilanNews: "Cerca di trovare spazi, ma non è obbligatorio andare sempre da solo. Prestazione opaca". Per il Corriere della Sera merita 5, mentre è da 5,5 per TMW: "Si sbatte a destra e a manca per trovare la posizione giusta e per toccare più palloni possibili, ma poi quando ci sarebbe da fare la differenza si fa ipnotizzare dal giovane Carnesecchi. Poco prima del cambio esulta per un vantaggio che poi viene annullato per fuorigioco. Non certo una prestazione stellare".

I voti

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

MilanNews: 5