Le pagelle di Piatek - Il Pistolero spara a salve, ma conferma la crescita

Piatek non trova la via del gol contro il Sassuolo ma i giudizi sono quasi tutti abbastanza positivi. La Gazzetta dello Sport scrive che, a parte la rete, "fa tutto bene: movimenti, passaggi e duelli". Per Tuttosport la questione è principalmente fisica e ieri ha "confermato la crescita" dopo aver probabilmente sbagliato la preparazione estiva. Per il Corriere dello Sport se non segna è perché "i compagni non lo sostengono a dovere". Mentre per MilanNews nonostante sia "spesso in isolamento" per tutto il corso della gara "si sbatte per i compagni". Infine TMW, che giudica la sua prestazione leggermente insufficiente, conclude: "Il Pistolero spara ancora a salve".

PAGELLE

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Il Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Il Corriere dello Sport: 6

MilanNews: 6