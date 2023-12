Le pagelle di Pioli: brutto primo tempo, indovina i cambi ma il successo non regala gli ottavi

Una vittoria amara per il Milan. Nonostante il successo a Newcastle, i rossoneri non riescono ad accedere agli ottavi di Champions e retrocedono ai playoff di Europa League. "Il primo tempo è un brutto messaggio ma - il commento della Gazzetta dello Sport alla pagella di Stefano Pioli - conferma di avere sette vite e un altro paio di scorta. Questa volta resta in piedi con i cambi (e Jovic era un’idea coraggiosa): se trova risposte anche da Okafor e Chukwueze…". "Brutto primo tempo, ma grande reazione nella ripresa. Bravo a indovinare i cambi" commenta Tuttosport.

Questa l'analisi di TMW: "Il suo Milan sembra il Newcastle dell'andata. Soffre e affonda per buona parte della partita, poi esce alla distanza con le energie avversarie che calano. I rossoneri fanno la loro parte, la qualificazione agli ottavi è stata buttata via molto prima. Forse già all'andata contro gli inglesi".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

Milannews.it: 6