Le pagelle di Pioli: capolavoro tattico. Si rivede la squadra che ha vinto lo scudetto

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan travolge il Napoli a domicilio con un poker che non lascia spazio a dubbi. Stefano Pioli torna il condottiero dello scudetto e si merita voti altissimi da parte di tutti i quotidiani. "Che serata" scrive la Gazzetta, che poi spiega: "Manda Bennacer a fare il 10 e diventa un rebus per Spalletti: non la prima volta". Per il Corriere dello Sport è una "vittoria fondamentale, fiducia Champions" e poi racconta la partita: "Rispolvera la difesa a 4 da un cassetto chiuso il 29 gennaio dopo la manita con il Sassuolo a San Siro, ed è soltanto la prima mossa di un capolavoro tattico". Tuttosport invece scrive: "Splendida prestazione, di tattica e di testa. E anche sul piano atletico è un bel Milan". Grandi applausi anche da parte di MilanNews: "Torna al modulo a quattro e il Milan devasta il Napoli. La squadra torna a giocare con i suoi principi di gioco e fa una partita pazzesca al Maradona. Una vittoria che rilancia il Milan a livello mentale in campionato e in corsa piena per un posto in Champions". Infine la valutazione di TMW: "Torna a quattro facendo di necessità virtù, dato lo stop di Kalulu, torna la squadra meravigliosa vincitrice del tricolore. Perché il Milan non è stato questo in tutta la stagione? Il tempo delle risposte non è stasera: i rossoneri portano a casa il primo dei tre atti contro il Napoli e avvisano gli avversari in ottica Champions League. Non è poco".