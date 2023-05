Le pagelle di Pioli - Domina la Lazio senza una sola parata di Maignan

MilanNews.it

Nello scontro diretto con la Lazio il Milan di mister Stefano Pioli domina dall'inizio alla fine, non si fa impressionare dall'infortunio di Leao e riesce a portarsi a casa una vittoria senza neanche una parata del proprio portiere. "Ottimo l'atteggiamento iniziale, aggressivo e però bilanciato, perché sostenuto da una linea alta e sincrona nei momenti a salire e a scappare. Milan in controllo totale. Il pomeriggio perfetto, Leao a parte", scrive La Gazzetta dello Sport accanto al suo 7 in pagella per il tecnico rossonero. "Resta in corsa Champions e si tira su, trovando risposte adeguate dal punto di vista della condizione fisica in previsione del derby con l’Inter. Normale dopo il turnover massiccio adottato con la Cremonese. L’allarme scatta per l’infortunio di Leao, ma il Milan è compatto, con le distanze giuste, feroce nell’atteggiamento. Scelte giuste, ribaltando il copione andato in scena a fine gennaio all’Olimpico", conferma il voto anche il Corriere dello Sport.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

MilanNews: 6,5