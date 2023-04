Le pagelle di Pioli - Ha ragione lui: il Milan non era scarso due mesi fa e non è super oggi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria col Lecce non era affatto scontata. Mister Stefano Pioli è stato bravo a mettere in guardia i suoi giocatori, sfruttando l'entusiasmo post Champions senza mai correre il rischio di farlo sfociare in appagamento. Saggia anche la gestione dei cambi, con un Bennacer fondamentale a far rifiatare i compagni nella ripresa. Le uniche scelte che non hanno pagato, alla fine, sono state Brahim e Rebic. "Ha ragione lui: il Milan non era scarso due mesi fa e non è super oggi. Semplicemente ha gioco, idee, mentalità offensiva. E un fuoriclasse", è il chiaro riferimento a Rafael Leao (autore della doppietta decisiva ieri) de La Gazzetta dello Sport. "Diavolo più offensivo delle ultime uscite, ma la gara di sblocca solo su angolo", è invece l'analisi più fredda del Corriere dello Sport. Ma il voto in pagella è pressoché lo stesso: 6,5 per quasi tutti, e c'è pure un 7.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

MilanNews: 6,5