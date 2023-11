Le pagelle di Pioli: il buio forse è alle spalle. Nella partita perfetta c'è tutto

Di solito si passa in fretta dalle stelle alle stalle, ma Stefano Pioli ha fatto l'esatto contrario. I fischi di sabato sono solo un lontano ricordo e dopo il 2-1 contro il PSG, l'allenatore del Milan merita un 7,5 per La Gazzetta dello Sport: "La squadra gli manda un messaggio: ci siamo. Intensità, collaborazione, attenzione dietro: c'è tutto. Una delle sue serate migliori". Stesso voto per Tuttosport: "Cambia l'assetto riproponendo il 4-2-3-1 'pesante'. Ma quello che conta di più è il lavoro fatto sulla testa dei suoi, dopo la serataccia con l'Udinese". Il modo in cui il Diavolo è cambiato in soli 3 giorni fa sì che il tecnico sia da 8 per il Corriere dello Sport: "La vittoria che ci voleva nella partita perfetta, anzi, nella doppia partita perfetta, la prima (di un’ora) giocata con una qualità straordinaria, la seconda (di 30 minuti) giocata col cuore e la testa".

La valutazione del Corriere della Sera non cambia: "Lui e il suo Milan si rialzano nella notte più dura, con una prestazione tecnicamente, ma soprattutto caratterialmente eccezionale, riaprendo la Champions e riprendendo per i capelli una stagione che stava sfuggendo via. Il buio, forse, è alle spalle". Le novità tattiche gli valgono anche il 7,5 di MilanNews: "Rispolvera il 4-2-3-1 in fase di possesso con Loftus-Cheek a mettere più di un dubbio ai centrocampisti francesi e, di conseguenza, a dominare. Abbandona alcuni dogmi dell’impostazione dal basso per una squadra più verticale e incisiva. I suoi lasciano giù diverse occasioni, ma tengono duro nel finale con una difesa d’altri tempi. E la qualificazione è ancora tutta da scrivere". Infine è da 7,5 per TMW: "Si è preso i fischi e ha ammesso di esserseli meritati, dopo la partita contro l'Udinese. È riuscito a trasformarli in applausi in una delle serate più difficili della sua carriera. Ha preparato la partita alla perfezione, si è rivisto lo spirito Milan dei bei tempi, la squadra capace di reagire alla prima difficoltà. Risultato, PSG al tappeto e qualificazione ancora possibile, quando tutto era pronto per celebrare il funerale della squadra in Champions".

I voti

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8

MilanNews: 7,5