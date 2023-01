Le pagelle di Pioli: il Milan ha perso le sue certezze

Fonte: tuttomercatoweb.com

Prosegue il momento nero del Milan. Dopo il ko in Coppa Italia e i due pareggi di fila in campionato contro Roma e Lecce, i rossoneri perdono nettamente anche la Supercoppa Italiana nel derby contro l'Inter. "Squadra lunga, senza idee e senza vita: ma un momento di scossa - è il commento alla pagella di Stefano Pioli della Gazzetta dello Sport - fosse anche un fallo per reagire". Questo invece quanto scrive il Corriere dello Sport: " Il suo Milan dà l’impressione di aver perso brillantezza, consapevolezza e convinzione nei propri mezzi, da quella mancata vittoria contro la Roma sembra essersi smarrito". "La sua squadra sembra sbagliare, ancora una volta, l'approccio alla gara - evidenzia TMW -. Una situazione che comincia a diventare un problema per il Milan che nei primi 20 minuti di gioco aveva già di fatto compromesso la partita e quindi la possibilità di portare a casa il primo trofeo della stagione".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4

Milannews.it: 4