Le pagelle di Pioli - Il tecnico divide: da 6 a 4,5 in pagella. Ma quattro ko con l'Inter sono tanti

Scelte sostanzialmente obbligate, approccio anche buono da parte della squadra. Poco da imputare stavolta se non quello di non aver provato qualche cambio un po' prima. L'Inter si mostra superiore, il Milan chiude qui il suo cammino in Champions League che pochi avrebbero pronosticato così lungo. "Tonali sulla trequarti ha senso, il Milan aggressivo anche. Avesse trovato un gol, chissà. Così vengono fuori i limiti di una stagione e di questo momento: Milan stanco, senza soluzioni offensive, con poca qualità per andare a Istanbul", è il commento de La Gazzetta dello Sport accanto al suo 5 in pagella per mister Stefano Pioli. "Va riconosciuto che stavolta il Milan, il derby, l’ha giocato e l’ha pure approcciato bene. Lo sforzo, però, ha prodotto poco. E, con il passare dei minuti, le forze sono venute meno. Forse la sconfitta è immeritata, ma 4 sconfitte consecutive con l’Inter sono tante...", sentenzia il Corriere dello Sport sottolineando la striscia negativa coi cugini nerazzurri.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

MilanNews: 4,5