Le pagelle di Pioli: incarta Gasperini e fa brillare la panchina numero 800

Il Milan conferma di aver superato il momento di crisi battendo agilmente per 2-0 l'Atalanta di Gasperini. Stefano Pioli ha curato la propria squadra e l'ha rilanciata al secondo posto insieme ai cugini interisti. La Gazzetta dello Sport lo applaude a scena aperta: "Delle 800 panchine in carriera, quella di ieri brilla parecchio. Incarta Gasperini e lo spiazza con un "fanta" Theo a tutto campo". Anche il Corriere dello Sport ne sottolinea la grande prova: "Il Milan domina in lungo e in largo l'Atalanta, Pioli ha tirato fuori i rossoneri dalla crisi in modo definitivo". Il giudizio di Tuttosport: "Il Milan è tornato. Aveva chiesto, oltre alla solidità difensiva, più manovra offensiva: accontentato". MilanNews vede una grande evoluzione della squadra: "Era da ottobre che non si vedeva un Milan così. È stato molto bravo a trovare gli aggiustamenti per la squadra che, ritrovando anche la condizione fisica, torna a dominare gli avversari". Infine la valutazione di TMW: "Vince alla grande la sfida con Gasperini, impacchettando perfettamente la gara e non sbagliando praticamente niente".