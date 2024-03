Le pagelle di Pioli. La Gazzetta: "Milan lento, prevedibile. Bene solo il risultato"

Non una prestazione da stropicciarsi gli occhi quella del Milan ieri sera contro lo Slavia Praga. Nonostante siano arrivati ben 4 gol segnati e la vittoria che mette i rossoneri in posizione di doppio vantaggio in vista del ritorno, la sensazione è che si potesse chiudere ampiamente il discorso qualificazione ieri sera, con lo Slavia che ha giocato in dieci per più di un'ora di partita ma che nonostante tutto è riuscito comunque a segnare due gol al Milan. Per questo le pagelle di Stefano Pioli questa mattina non sono particolarmente esaltanti, con il tecnico che viene valutato con un 6 più o meno da tutta la carta stampata.

La Gazzetta dello Sport scrive: "Milan lento, prevedibile, gli attaccanti mai trovati in movimento. Bene solo la furia del 45' e il risultato. San Siro non a caso, fischia". Il Corriere dello Sport gli fa eco: "Il suo Milan ne fa quattro, peccato che ne subisce due reti contro una squadra in inferiorità numerica". Simile la valutazione di Tuttosport: "Il Milan porta a casa un successo importante, ma i due gol presi in superiorità numerica non gli faranno piacere".