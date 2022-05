Le pagelle di Pioli: la vince con i cambi, lo stadio lo esalta. A 90 minuti da un'impresa storica

MilanNews.it

"Pioli is on fire", cantano i 75.000 di San Siro a fine partita. E lui resta lì, a godersi lo spettacolo e a pensare a un traguardo inimmaginabile in estate, che è diventato sempre più concreto settimana dopo settimana. Il Milan di Stefano Pioli è a un passo dallo Scudetto: contro il Sassuolo basterà un solo punto per tornare a festeggiare dopo 11 lunghi anni e tantissime stagioni disastrose. L'ennesimo capolavoro è arrivato ieri contro l'Atalanta, l'avversario più ostico degli ultimi campionati: "con Rebic e Messias azzecca le mosse, ritrovando anima e gol", scrive La Gazzetta dello Sport, mentre TMW sottolinea: "Squadra che vince non si cambia e ha ragione. Chiude la stagione a San Siro con una vittoria bella e pesante. Se la gioca alla pari con Gasperini, poi lo mette sotto indovinando anche i cambi, Messias su tutti. A 90 minuti, magari meno, da un'impresa storica: chapeau".

Tuttomercatoweb.com 7,5

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 7

Corriere dello Sport 7

MilanNews.it 7,5