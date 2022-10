Le pagelle di Pioli: Milan spazzato via, il piano B non funziona. Ma aveva tante assenze

Fonte: tuttomercatoweb.com

Brutta sconfitta per 3-0 del Milan in casa del Chelsea e bocciatura da parte di tutti i giornali e siti online per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero è da 5 per La Gazzetta dello Sport: "Niente Theo, niente terzini, niente fascia destra. Il piano B non funziona". Stesso voto per Tuttosport: "Il Milan costruisce una sola azione da gol in tutta la serata e viene spazzato via su ogni folata dei Blues. Troppo poco e un campanello di allarme" e il Corriere della Sera: "Bisogna resettare dopo una prestazione di squadra negativa". Insufficienza meno severa per il Corriere dello Sport che gli assegna un 5,5: "Troppi cerotti per poter essere competitivo. Fa quel che può, ma è troppo poco", così come MilanNews: "Non gli potrà esser piaciuto l’approccio mentale della squadra a una partita già ricca di insidie per il valore dell’avversario" e TMW: "Con quasi una squadra di titolari assenti, può inventarsi davvero poco. Vero è che a Stamford Bridge il famigerato spirito di gruppo rossonero non viene mai fuori".

