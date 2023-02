Le pagelle di Pioli: nella notte più dura, ritrova il suo vero Milan e riaccende la stagione

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Nella notte più dura, ritrova il suo vero Milan e riaccende la stagione". Questo il commento con cui il Corriere della Sera celebra Stefano Pioli dopo la vittoria del Milan in Champions League. "Senza Bennacer e Tomori, ma con uno spirito dei vecchi tempi ritrovato", il giudizio di TMW che assegna un 7 in pagella al tecnico rossonero. Insomma, un possibile nuovo inizio, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Nel derby ha schiacciato il tasto reset, il Milan è tornato"

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7.5

MilanNews: 7