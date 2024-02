Le pagelle di Pioli: prepara molto bene la partita. Idee non scontate"

Spesso criticato nell'arco di questa stagione, ieri sera a Stefano Pioli va riconosciuto il merito di aver imbrigliato l'Atalanta di Gasperini che quest'anno lo aveva già battuto due volte e con il quale, in generale, ci sono sempre confronti molto densi, specialmente a livello tattico. Ciò gli viene riconosciuto anche dalle pagelle dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola e non solo. La Gazzetta dello Sport gli dà 7: "Rivincita su Gasp: molto meglio lui. Bonus, lo fa con idee non scontate: il 4-1-4-1, Reijnders fuori, Thiaw dall'inizio". Pioli promosso anche da Tuttosport con un 6.5: "Il Milan schiaccia l’Atalanta nella sua metà campo (72% di possesso palla nel primo tempo), ma nella ripresa non trova il guizzo decisivo". Lo stesso voto gli viene concesso dal Corriere dello Sport: "Il Milan comincia a tutto gas. Disegna un 4-1-4-1 quotato all’attacco. Si arrabbia molto sul rigore assegnato all’Atalanta. Pareggio che gli sta stretto".

Quindi c'è MilanNews.it che anche promuove il tecnico del Diavolo con un 6.5: "Rispetto alle prove di Monza e Rennes, questo Milan gioca bene e raccoglie troppo poco per quello che costruisce. Prepara molto bene la partita e il gol di Leao la mette subito sul canovaccio desiderato. Ora però deve rimettere Giroud a fare il centravanti e non il trequartista, perché il francese gioca troppo spesso fuori dall’area di rigore". Identica valutazione anche per Tuttomercatoweb.com che scrive: "Dopo la tante critiche ricevute per via della brutta sconfitta di Monza e il turnover, manda in campo i titolarissimi e contro un avversario complicato come l'Atalanta sfodera una prova da grande squadra. Ritrova un Leao in formato super, fa la partita e pareggia soltanto per un rigore senza concede mai nulla alla Dea davanti".

