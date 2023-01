Le pagelle di Pioli: serata nera, la Coppa Italia è già al capolinea

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan perde alla partita d'esordio e saluta la Coppa Italia già agli ottavi: sul banco degli imputati finisce, come da prassi, l'allenatore Stefano Pioli. Voti fortemente insufficienti per il tecnico rossonero, "salvato" solamente con un 5,5 dal CorSport: "I tanti cambi non portano grossi risultati". Arriva un 5 stampato invece dal CorSera, Tuttosport ("Cinque titolari ma la partita la perde con un uomo in più e tutta l'artiglieria in campo, una pagina nera") e dal portale specializzato Milan News: "Uscire dalla Coppa Italia con la squadra in superiorità numerica e con i titolari in campo è un segnale molto negativo". Si scende al 4,5 su TMW ("Prestazione deludente che porta alla doppia onta: uscita dalla Coppa Italia dopo una partita e contro una squadra a lungo in 10") e Gazzetta: "Milan-bis mai pericoloso (...) Primo trofeo che sfuma in 11 contro 10, troppo presto".

LE PAGELLE DI PIOLI

TuttoMercatoWeb: 4,5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

MilanNews: 5