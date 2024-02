Le pagelle di Pioli: svolta positiva alla stagione, il suo Milan è bello e vincente

A dicembre la sua panchina sembrava a rischio come non mai, oggi il suo Milan viaggia a gonfie vele e, dopo gli ottimi risultati ottenuti in campionato, ipoteca anche l'accesso agli ottavi di Europa League. Stefano Pioli sembra aver ritrovato la ricetta giusta: "Il suo Milan è bello e vincente. È una squadra che negli ultimi due mesi ha dato una svolta positiva alla stagione e ora punta a non alzare più il piede dall'acceleratore fino a fine maggio. L'Europa League approcciata come fosse la Champions può trasformarsi in un'esaltante cavalcata", scrive TMW dopo il 3-0 inflitto ieri al Rennes.

Per MilanNews il tecnico emiliano "la prepara bene, porta a casa un 3-0 rassicurante che poteva essere ancora più ampio se I suoi fossero stati più cattivi dopo il terzo gol. Il fatto che la rosa si stia allungando nuovamente gli consente di poter ruotare senza paura".

La Gazzetta dello Sport invece sottolinea: "La qualificazione è nel congelatore. il Milan vince e lo fa da squadra presente a se stessa, concreta. Il Rennes, che preoccupava, è cancellato".

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7

MilanNews 7