Le pagelle di Pioli, Tuttosport: "Non è il caso di sottilizzare"

Non è stata una prova memorabile quella del Milan ieri pomeriggio contro l'Empoli, eppure i rossoneri hanno portato a casa i tre punti e grazie all'Atalanta che ha fermato sul pareggio la Juventus a Torino i rossoneri ora sono anche secondi in classifica in solitaria. Dunque non c'è nulla di cui potersi lamentare, specialmente se si considera che questa gara arrivava tra le due, ben più importanti in questo momento, di Europa League contro lo Slavia Praga. Le pagelle uscite oggi sui maggiori quotidiani sportivi sono concordi con il voto di 6 per Stefano Pioli, che ha architettato una gara dal minimo sforzo, massima resa.

Tuttosport riassume bene nella sua valutazione al tecnico, la gara del Milan: "Senza Leao e contro un avversario che giocava sotto palla non era facile venire a capo della partita. Essendo poi il match incastonato tra i due impegni in Europa League con lo Slavia Praga, non è il caso di sottilizzare". Poi c'è il Corriere dello Sport che su Pioli scrive: "Vittoria con il minimo sforzo e senza incantare. Sembra una scelta quella di non scoprirsi. Solo che così viene penalizzata la produzione offensiva". Infine la Gazzetta dello Sport che valuta così: "Turnover più che altro in attacco, ma è un titolare a risolvere la giornata. Il tema (l'atteggiamento) è sempre positivo, lo svolgimento un po' meno".