Le pagelle di Pioli: vittoria di personalità, tanto pesante quanto meritata

Stefano Pioli vince il duello con Josè Mourinho: il Milan vince all'Olimpico e risponde al Napoli. Grande gara dei rossoneri all'Olimpico, guidati da uno dei migliori tecnici in serie A. 7,5 il voto per Pioli che troviamo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Mourinho lo aveva elogiato alla vigilia, Maldini lo ha fatto nel prepartita. Tante belle parole non lo confondono: con i terzini ha messo in grande difficoltà la Roma e i suoi piani. Unico neo: forse Leao sostituito troppo presto". Mezzo voto in meno sul Corriere dello Sport: "Ha tra le mani una squadra fortissima: domina all’Olimpico, nonostante un filo di sofferenza finale, mantenendo il passo del Napoli". 7,5 anche sul Corriere della Sera: "Vittoria di personalità, tanto pesante quanto meritata. Questo Diavolo crede sempre di più allo scudetto. E fa bene"

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7,5

Milannews: 7