Le pagelle di Pulisic: "Gara da One-man-show. Quando si infiamma il Milan decolla"

Ha cambiato completamente il volto del Milan siglando la doppietta che ha salvato la squadra e - probabilmente - l’allenatore. Non c’è alcun dubbio, dunque, sul fatto che Christian Pulisic sia l’MVP di Lecce-Milan, certificato da giudizi positivi come quello de La Gazzetta dello Sport: “Vivace a sinistra nel primo tempo, tappato quando va a destra. Ma quando si infiamma, il Milan decolla: rigore e incursione del 3-2”.

Per TuttoMercatoWeb quella dello statunitense è stata una prestazione da “one-man-show” che ha ricordato le prestazioni di inizio campionato: “Già prima della doppietta era il migliore, finanche nel momento più buio. Poi ci mette la freddezza sul calcio di rigore per il 2-2 e l'inserimento perfetto per il 3-2. MVP per distacco”. Questo il commento di MilanNews: “È una catena di montaggio umana a livello di palloni toccati, cross effettuati e dribbling tentati. Non molla mai, è un leader vero dentro il campo e si prende il rigore che poi porta il Milan sul 2-2. Ovviamente lo batte lui, con una botta centrale che scaccia via i fantasmi di Torino. Leao gli disegna un pallone fantastico che lui, come se fosse un centravanti consumato, mette alle spalle di Falcone. Campione concreto”.

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Milan News: 7,5