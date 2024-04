Le pagelle di Pulisic: i campioni veri, dove li metti, brillano

L'esperimento ha funzionato. Christian Pulisic, schierato da trequartista centrale, è stato il migliore in campo nel successo conquistato dal Milan sul Lecce e aperto da un gol segnato proprio dal fantasista statunitense. Cambia il ruolo, non l'incidenza del gioiello sulle fortune del Diavolo.

Pioggia di 7,5 in pagella, partiamo da La Gazzetta dello Sport: "Decimo gol. In stagione ha occupato tutte le caselle del tridente. Destro, ha segnato di sinistro. I campioni veri, dove li metti, brillano. E aiutano". Il voto è pressoché unanime, lo stesso del Corriere dello Sport: "Va in doppia cifra in campionato, prima volta in carriera, con una magia da fuori. Fa la differenza anche partendo dal centro, svariando, però, per creare superiorità: interpretazione perfetta da trequartista". E Tuttosport non è da meno: "Supera l’esame al centro a pieni voti: segna (10° gol in campionato, uno in più rispetto ai 9 col Chelsea 2019/20) e fa sempre cose importanti: con Chukwueze è il più in palla".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

MilanNews: 7,5