Le pagelle di Pulisic: i pochi pericoli del Milan arrivano dai suoi piedi. Luce nel buio

E' uno dei pochi rossoneri che si salva nella serataccia di Torino. Nei pericoli creati dal Milan c'è tanto di Christian Pulisic, premiato da questi tutte le testate nazionali con voti positivi anche dopo un ko pesante come quello contro i granata di ieri sera. "Dna da professionista: sempre in partita - riporta la Gazzetta dello Sport - si guadagna il rigore, riprende Kalulu che ritarda una rimessa. Bonus: traversa a gioco fermo". Per Tuttosport invece la prestazione non è sufficiente: "Le sue qualità tengono in apprensione la difesa granata anche se non sempre riesce ad esprimerle in maniera concreta".

"La luce nel buio dei rossoneri - analizza il Corriere dello Sport -. Un diagonale deviato in angolo e un colpo di testa di poco alto. E ancora una traversa prima di procurarsi il rigore". Questo quanto scrive TMW: "I principali pericoli (pochi) per il Torino arrivano dal suo piede, come la traversa a inizio ripresa. In più si sacrifica anche in fase di non possesso, con parecchi ripiegamenti difensivi. Guadagna anche il calcio di rigore. Il migliore".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Milannews.it: 6,5