Le pagelle di Pulisic: i ricordi appesantiscono Capitan America. Notte anonima e senza spunti

Torna dove tutto è iniziato, in quello stadio che lo ha visto diventare uomo e calciatore di successo. E forse sono state proprio le emozioni a bloccare Christian Pulisic: l'americano non riesce a trascinare il Milan sul campo del Borussia Dortmund e arriva un altro pareggio. "L'uomo più atteso della partita per i suoi trascorsi in giallonero. Prova sottotono per Capitan America che tocca pochi palloni e spreca una palla gol", scrive TMW, mentre MilanNews sottolinea: "Ha una grande occasione per segnare, ma centra Kobel. Avrebbe dovuto e potuto fare di più in tutta la partita perché da lui ci si aspetta che in notti come queste faccia la differenza". Chiosa con il Corriere della Sera: "Capitan America torna al Westfalenstadion, dove tutto è cominciato, ma i ricordi lo appesantiscono. Notte anonima e troppo spesso abbandona Calabria al suo destino".

Tuttomercatoweb.com 5

La Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5

MilanNews.it 5

Corriere della Sera 5