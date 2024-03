Le pagelle di Pulisic: pericoloso e necessario. Scrosciano applausi

Christian Pulisic è stato il chiaro migliore in campo della partita che il Milan ha vinto contro l'Empoli ieri pomeriggio. E non solo perchè ha segnato il gol vittoria, il suo decimo in questa stagione, ma per la prestazione globale offerta e in generale la continuità di rendimento che sta mantenendo da quando è arrivato in rossonero quest'estate. A testimoniare l'MVP dell'americano tutti i più importanti giornali sportivi e non questa mattina ma anche i tifosi del Milan che hanno votato l'ex Chelsea tramite l'app ufficiale del club rossonero. Per i maggiori quotidiani sportivi, la valutazione è stata univoca e non poteva essere altrimenti: 7.

La Gazzetta dello Sport ha scritto così su Captain America: "Il gol dal centro spiega quanto importante tatticamente sia l'americano: ala, mezzala, esterno, trequartista. Ormai necessario". Gli ha fatto eco il Corriere dello Sport che ha giudicato la prova dello statunitense così: "Arriva in doppia cifra in stagione, con la “partecipazione” di Luperto. Anche prima del gol, comunque, era stato il rossonero più pericoloso: sia alla conclusione sia nello scagliare palloni in area". Infine c'è Tuttosport che ha scritto: "Era già il migliore prima del gol, l’unico capace di inventare qualcosa di diverso sullo spartito. Quando esce, scrosciano applausi per lui".