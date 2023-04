Le pagelle di Rebic - Prende 4,5 nonostante il Milan vinca 2-0

Fonte: tuttomercatoweb.com

Chance non sfruttata per Ante Rebic, chiamato a sostituire l'infortunato Giroud al centro dell'attacco ieri pomeriggio contro il Lecce. Il croato non è mai riuscito a impensierire davvero la retroguardia del Lecce, rimediando l'unica vera bocciatura della sfida nella formazione rossonera. "Si sente la mancanza di Giroud. Ma soprattutto si sente la mancanza del Rebic che aveva rialzato il primo Milan di Pioli. Sconnesso dalla squadra", scrive La Gazzetta dello Sport accanto al suo 4,5 in pagella. Leggermente meno severo il Corriere dello Sport, che motiva così il suo giudizio: "Vero è che non è un centravanti e che non gli sono arrivati palloni. Ma lui ha fatto qualcosa per farsi vedere?".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

MilanNews: 5,5