Le pagelle di Repubblica: Abraham core 'ngrato. Bene i nuovi, così come Theo. Rimandati Walker, Reijnders e Pulisic

Il Milan vince contro la Roma ed approda alle semifinali di Coppa Italia, anche se non tutti hanno convinto. La Repubblica ha infatti deciso di rimandare Kyle Walker (voto 5.5), Tijjani Reijnders (voto 5.5) e Christian Pulisic (voto 5.5), fra tutti quelli che ieri sera hanno brillato di meno.

Uomo partita indiscusso Tammy Ahrama (voto 7.5), autore della doppietta che difatti ha indirizzato la partita a favore del Milan. Finalmente bene anche Theo Hernandez (voto 7), scintillante come non succedeva da un po' di tempo. In grande spolvero anche i nuovi acquisti, escluso Sottil che ha fatto il suo debutto al 90esimo e per questo motivo senza voto. Per Gimenez, autore dell'assist, 7 in pagella. Stesso voto per Joao Felix, che invece ha messo a referto la rete del definitivo 3 a 1 rossonero.

Ha convinto anche Conceiçao, voto 7.